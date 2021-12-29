На Рижском проспекте двухлетняя малышка отравилась снотворным

Ребенка доставили в детскую больницу .

В пятницу вечером, 14 января, в Адмиралтейском районе Петербурга маленькая девочка выпила большое количество снотворного, после чего ей стало плохо. По информации Piter.tv, из квартиры на Рижском проспекте ребенка доставили в детскую больницу имени Филатова.

У двухлетней пациентки диагностировали острое отравление. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Рядом с ней - родители и врачи.

По словам матери малышки, девочка по недосмотру съела таблетку препарата, который выписали ее отцу. Известно, что ребенок проживает в полной благополучной семье в коммунальной квартире.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Маршала Жукова 17-летняя школьница отравилась обезболивающим. А на улице Карпинского петербуржец обнаружил выпившего 11-летнего школьника. Ребенку стало плохо после спиртного.

Фото: Piter.tv