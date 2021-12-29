Охранник избил пациента в травмпункте НИИ имени Джанелидзе

По факту конфликта проводится служебное расследование.

Накануне в травмпункте НИИ имени И. И. Джанелидзе произошел конфликт. Как стало известно Piter.TV, в стенах медучреждения охранник избил пациента.

По предварительной информации, причиной инцидента могли стать большие очереди в травмпункте и толпы пострадавших от падения на скользкой дороге, которым приходится подолгу ждать помощи в коридорах.

По факту конфликта проводится служебное расследование.

Ранее мы писали, что прокуратура начала проверку сообщений петербуржцев о травмировании при падении на гололеде.

Фото: Piter.TV