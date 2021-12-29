Охранник избил пациента в травмпункте НИИ имени Джанелидзе

Накануне в травмпункте НИИ имени И. И. Джанелидзе произошел конфликт. Как стало известно Piter.TV, в стенах медучреждения охранник избил пациента.
По предварительной информации, причиной инцидента могли стать большие очереди в травмпункте и толпы пострадавших от падения на скользкой дороге, которым приходится подолгу ждать помощи в коридорах.
По факту конфликта проводится служебное расследование.
Ранее мы писали, что прокуратура начала проверку сообщений петербуржцев о травмировании при падении на гололеде.
Фото: Piter.TV
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