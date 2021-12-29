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Прокуратура начала проверку сообщений петербуржцев о травмировании при падении на гололеде
Сегодня, 10:32
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Прокуратура начала проверку сообщений петербуржцев о травмировании при падении на гололеде

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Речь идет о сообщениях в Интернете.

Районные прокуроры Петербурга начали проверять сообщения петербуржцев в Интернете о травмировании при падении на гололеде. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе ведомства. 

Также прокуратура "даст оценку соблюдению требований федерального законодательства при обработке дорог и пешеходных зон противогололедными материалами". 

Горожане по-прежнему жалуются на снежные кучи, гололед и неубранный снег в городе. Сегодня травматологические отделения НИИ скорой помощи имени Джанелидзе полностью загружены. Из-за погодных условий (снега, гололеда и сосулек на крыше) в среднем в день поступают от 30 до 50 человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: падение на гололеде, проверки, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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