Прокуратура начала проверку сообщений петербуржцев о травмировании при падении на гололеде

Речь идет о сообщениях в Интернете.

Районные прокуроры Петербурга начали проверять сообщения петербуржцев в Интернете о травмировании при падении на гололеде. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Также прокуратура "даст оценку соблюдению требований федерального законодательства при обработке дорог и пешеходных зон противогололедными материалами".

Горожане по-прежнему жалуются на снежные кучи, гололед и неубранный снег в городе. Сегодня травматологические отделения НИИ скорой помощи имени Джанелидзе полностью загружены. Из-за погодных условий (снега, гололеда и сосулек на крыше) в среднем в день поступают от 30 до 50 человек.

Фото: Piter.TV