Центр экстренной медпомощи НИИ им. Джанелидзе планируют сдать в декабре

Также в течение трех лет планируется построить клинико-диагностический центр.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе планирует завершить строительство центра экстренной медицинской помощи в декабре этого года. Об этом 13 января на пресс-конференции в ТАСС рассказал директор медучреждения Вадим Мануковский.

По словам Мануковского, в настоящее время во всю идет строительство нового центра на 24 тысячи квадратных метров. Он будет оснащен современным оборудованием. В нем расположатся четыре реанимационных и семь операционных. Также в этом году планируется начать проектирование нового клинико-диагностического центра. В институте надеются, что он появится в течение ближайших трех лет.

В настоящее же время, как рассказал Мануковский, особенно загружены травматологические отделения НИИ. Из-за погодных условий (снега, гололеда и сосулек на крыше) в среднем в день поступают от 30 до 50 человек.

Только за сутки восемь петербуржцев получили травмы после падения на гололеде. Несколько пострадавших госпитализировали.

Фото: Piter.TV