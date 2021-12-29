За сутки восемь петербуржцев получили травмы после падения на гололеде

Несколько пострадавших госпитализировали.

На этой неделе восемь петербуржцев упали на гололеде. За сутки в отделы полиции поступило сразу несколько телефонограмм из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе о петербуржцах, получивших в результате падений травмы, стало известно Piter.TV.

Днем 10 января у дома №38 по Садовой улице на гололеде упала 69-летняя петербурженка. Ей диагностировали закрытый перелом хирургической шейки плечевой кости. После осмотра медиками отпущена домой.

Утром 12 января у дома №35 по Заводской улице (поселок Понтонный) упала на гололеде 28-летняя женщина. Ей диагностировали подвывих шейного позвонка и ушиб правого плечевого сустава. Пострадавшая находится в приемном покое.

Еще один инцидент произошел днем 12 января в поселке Металлострой. У дома №10 по Полевой улице на гололеде упала 41-летняя женщина. У нее закрытый перелом костей правого предплечья со смещением. Женщина находится в приемном покое.

Вечером 12 января у своего дома по Белградской улице на гололеде упала 49-летняя женщина. В результате падения у нее закрытый перелом обеих костей нижней трети голени. Пострадавшая находится в приемном покое.

Чуть позже у дома №60 по 1-ой линии В.О. на гололеде упала 51-летняя петербурженка. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану правого надбровья.

Два инцидента произошли у дома №2 по Шлиссельбургскому проспекту. На льду упала 53-летняя женщина, которой диагностировали закрытый перелом правой лучевой кости со смещением. Ее отпустили домой. Также на гололеде упал 51-летний мужчина, который получил закрытый перелом шейки бедренной кости справа. Его отпустили домой.

Также закрытый перелом обеих лодыжек правой голени и подвывих стопы наружу в результате падения на гололеде получила 60-летняя петербурженка. Она упала у дома №61 по Муринской дороге. Женщина находится в приемном покое.

Тем временем горожане по-прежнему жалуются на снежные кучи, гололед и неубранный снег в Петербурге.

Фото: Piter.TV