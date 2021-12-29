Горожане по-прежнему жалуются на снежные кучи, гололед и неубранный снег в Петербурге

Жалобы начались еще в конце ноября, когда в городе началась зима.

На протяжении более полутора месяца петербуржцы жалуются на гололед, неубранный снег, гигантские снежные кучи и сосульки на крышах. В последнее время горожане особенно недовольны гололедом и снежными кучами, которые мешают пешеходам в разных районах города.

Гости и даже жители спальных районов предполагают, что хотя бы центр Петербурга чистят от снега и наледи. Однако фотографии, опубликованные петербуржцами в социальных сетях, говорят об обратном.

Последствия ночной уборки снега на перекрёстке Транспортного переулка и улицы Черняховского. Пешеходную зону и обочину завалили полностью… автор поста

Фото: Telegram / Мегаполис

Голый лед на Сенной площади прокатит вас прямиком в подземный переход, люди поскальзываются, идут очень медленно, стараются не упасть. А на Лермонтовском проспекте на тротуарах ситуация еще хуже, здесь пешеходам приходится еще и лавировать на неровном, скользком покрытии, чтобы пройти этот рубеж. автор поста

Фото: Telegram / Аварийный Петербург

Снежные кучи и гололед украшают и центральный городской проспект – Невский.

Фото: Telegram / Аварийный Петербург

Проблемы с уборкой снега замечены и в Петроградском районе.

Наши читатели немного в шоке от того, как не убран (от слова совсем) проспект Медиков, Каменноостровский и прочие локации Петроградки. автор поста

Фото: Telegram / Аварийный Петербург

Судя по мнгочисленным жалобами жителей, в Мурино снег не убирается с начала зимы.

Мурино, Центральная улица напротив магазина Метизы, не пройти, не проехать с коляской. автор поста

Жители Выборгского района решили произвести в дело неубранный снег на улицах. Житель дома по Ланскому шоссе создает во дворе различные снежные скульптуры, радуя соседей.

Фото: Telegram / Аварийный Петербург

К снежном коллапсу добавляется еще одна не менее важная проблема – несвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок. Только за новогодние праздники в Петербурге возбудили 107 административных дел из-за плохой уборки снега и мусора.

Главное фото: Piter.TV