В Петербурге возбудили 107 административных дел из-за плохой уборки снега и мусора

За праздники инспекторы проверили 1291 многоквартирный дом.

В новогодние праздники ежедневно в 18 районах Петербурга сотрудники Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) проверяли уборку крыш от снега и наледи, а также уборку контейнерных площадок от мусора. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе ведомства.

За праздники инспекторы проверили 1291 многоквартирный дом, за которые ответственны 33 государственных, 56 частных управляющих компаний и 74 ТСЖ и ЖСК. Всего было выявлено 29% нарушений. Возбуждены 107 административных дел на 9,23 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГЖИ

В ведомстве напомнили, что петербуржцы могут пожаловаться на несвоевременную уборку дворов и вывоз мусора в свою управляющую компанию или позвонить на горячую линию компании "Невский экологический оператор". Также можно отправить обращение через ГИС ЖКХ.

Тем временем петербуржцы продолжают жаловаться на невывезенный мусор в ряде районов. Чаще всего жалобы на полные мусорные контейнеры возникают в Невском и Приморском районах.

Еще в конце прошлого года в Петербурге началась договорная кампания регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. С 1 января 2022 года только АО "Невский экологический оператор" получил право оказывать коммунальные услуги.

Главное фото: Piter.TV