Петербуржцы продолжают жаловаться на невывезенный мусор в ряде районов

Недовольны жители города и работой двух лучших по показателям компаний - "Спецтранс" и "Петро-Васт".

В Северной столице продолжаются проблемы с вывозом мусора после смены оператора. Как выяснилось, чаще всего жалобы на полные мусорные контейнеры возникают в Невском и Приморском районах. Об этом стало известно Piter.TV

В пресс-службе компании "Невский экологический оператор" отметили, что подрядчику "ЭкоЛэнд" была оказана помощь в двух районах одновременно.

Не смотря на то, что наиболее успешной работой отличились компании Автопарк №1 "Спецтранс" и "Петро-Васт", читали Piter.TV отмечают, что контейнеры организаций также переполнены уже третий день подряд.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге не вывезли горы мусора с контейнерных площадок 1 января.

Фото и видео: Piter.TV