Петербуржцы продолжают жаловаться на невывезенный мусор в ряде районов

В Северной столице продолжаются проблемы с вывозом мусора после смены оператора. Как выяснилось, чаще всего жалобы на полные мусорные контейнеры возникают в Невском и Приморском районах. Об этом стало известно Piter.TV
В пресс-службе компании "Невский экологический оператор" отметили, что подрядчику "ЭкоЛэнд" была оказана помощь в двух районах одновременно.
Не смотря на то, что наиболее успешной работой отличились компании Автопарк №1 "Спецтранс" и "Петро-Васт", читали Piter.TV отмечают, что контейнеры организаций также переполнены уже третий день подряд.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге не вывезли горы мусора с контейнерных площадок 1 января.
Фото и видео: Piter.TV
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