В городе начал работу новый оператор по вывозу мусора.

В Петербурге не вывезли горы мусора с контейнерных площадок 1 января. Об этом сообщили местные жители, которые заметили горы отходов во дворах. Напомним, что с первого дня 2022 года в городе работает новый единый подрядчик "Невский экологический оператор"". НЭО приступил к своей работе в соответствии с мусорной реформой. К ее реализации власти региона готовились три года.

В отдельных районах Петербурга можно увидеть доверху наполненные контейнеры. Мусорные баки под стекло и пластик на данный момент жители заполняют явно другими отходами из-за нехватки места. В отдельных локациях баки исчезли с привычных мусорных площадок. Многим пришлось

Где-то контейнеры и вовсе пропали, из-за чего людям пришлось складировать мусор прямо на полу.

С 1 января регоператор "Невский экологический оператор" начнет работу.

Фото: Piter.tv