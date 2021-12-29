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В Петербурге не вывезли горы мусора с контейнерных площадок 1 января
Сегодня, 16:25
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В Петербурге не вывезли горы мусора с контейнерных площадок 1 января

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В городе начал работу новый оператор по вывозу мусора.

В Петербурге не вывезли горы мусора с контейнерных площадок 1 января.  Об этом сообщили местные жители, которые заметили горы отходов во дворах. Напомним, что с первого дня 2022 года в городе работает новый единый подрядчик "Невский экологический оператор"". НЭО приступил к своей работе в соответствии с мусорной реформой. К ее реализации власти региона готовились три года.

В отдельных районах Петербурга можно увидеть доверху наполненные контейнеры. Мусорные баки под стекло и пластик  на данный момент жители заполняют явно другими отходами из-за нехватки места. В отдельных локациях баки исчезли с привычных мусорных площадок. Многим пришлось 

Где-то контейнеры и вовсе пропали, из-за чего людям пришлось складировать мусор прямо на полу.

С 1 января регоператор "Невский экологический оператор" начнет работу.

Фото: Piter.tv

Теги: мусор, мусорная реформа, мусорные баки, новогодняя ночь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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