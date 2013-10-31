С 1 января регоператор "Невский экологический оператор" начнет работу

Комитет по тарифам уже утвердил норматив накопления и предельный единый тариф на услуги по обращению с ТКО для всех категорий потребителей.

В статусе регионального оператора с 1 января грядущего года АО "Невский экологический оператор" начнет оказывать услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает "peterburg2".

Комитет по тарифам уже утвердил норматив накопления и предельный единый тариф на услуги по обращению с ТКО для всех категорий потребителей. В свою очередь, региональный оператор заключил соглашения.

Организация напоминает горожанам, что принимает бытовой мусор, вывоз мебели, обои, сантехника, линолеум, плинтусы, мусор от ремонтных работ, цемент и бетон, кирпич, кровельные материалы, деревянные лаги.

Напомним, что в Петербурге появятся новые контейнеры для раздельного сбора мусора. Сумма платежа за вывоз мусора будет зависеть от вашего метража квартиры. Кроме этого, стал известен проектировщик пяти мусороперерабатывающих заводов Петербурга. Согласно информации из открытых источников, новосибирское ООО "КПЭИ" ("Компания Проектэнергоинжиниринг") принадлежит "Интер РАО", которое является и одним из учредителей самого "Невского экологического оператора".

Ранее в Северной столице объем обработки ТКО достигнет 30% к 2023 году. Добавим, что обработка ТКО включает извлечение из них органики, вторичных ресурсов, которые могут быть переработаны и использованы. Так, новые мощности будут введены на комплексе "Волхонка" и на АО "Автопарк № 1 "Спецтранс".

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