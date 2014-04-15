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В Петербурге объем обработки ТКО достигнет 30% к 2023 году
Сегодня, 20:53
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В Петербурге объем обработки ТКО достигнет 30% к 2023 году

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Обработка ТКО включает извлечение из них органики, вторичных ресурсов, которые могут быть переработаны и использованы.

Во вторник, 14 декабря, стало известно, что НЭО планирует довести объем обрабатываемых ТКО в городе до 30% в 2022 году. Новые объекты обработки, которые введут в эксплуатацию, помогут достичь таких результатов. Об этом сообщила генеральный директор компании Екатерина Горшкова.

По словам Горшковой, для таких результатов, когда все 100% [ТКО] у нас обрабатываются и минимум захоранивается, нужно года два как минимум, чтобы построить эту инфраструктуру.

Добавим, что обработка ТКО включает извлечение из них органики, вторичных ресурсов, которые могут быть переработаны и использованы. Так, новые мощности будут введены на комплексе "Волхонка" и на АО "Автопарк № 1 "Спецтранс".

В Северной столице планируют верифицировать все площадки для мусора. По определённой форме нужно будет указать адрес объекта по сбору мусора и его тип: контейнерная площадка, мусороприемная камера или отдельно стоящий контейнер.

Ранее НЭО начал заключать договоры на вывоз отходов в Петербурге. С 1 января 2022 года оказывать коммунальные услуги получил право только АО "Невский экологический оператор". 

Фото: pexels

 

Теги: мусор, нэо, обработка мусора, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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