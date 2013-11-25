Все площадки для мусора в Петербурге могут верифицировать

По определённой форме нужно будет указать адрес объекта по сбору мусора и его тип: контейнерная площадка, мусороприемная камера или отдельно стоящий контейнер.

В понедельник, 13 декабря, стало известно, что в Северной столице планируют верифицировать все площадки для мусора. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Комитет предложил районным администрациям и управляющим компаниям провести верификацию действующих контейнерных площадок. Ведомство уже составило обращение.

По определённой форме нужно будет указать адрес объекта по сбору мусора и его тип: контейнерная площадка, мусороприемная камера или отдельно стоящий контейнер.

По словам заместителя председателя комитета Ивана Казакова, актуальный перечень площадок уже направлен для проверки коллегам из администраций районов и управляющим компаниям. Это необходимо для того, чтобы региональный оператор обладал полной и достоверной базой мест накопления отходов.

Ранее НЭО начал заключать договоры на вывоз отходов в Петербурге. С 1 января 2022 года оказывать коммунальные услуги получил право только АО "Невский экологический оператор".

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