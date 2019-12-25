НЭО начал заключать договоры на вывоз отходов в Петербурге

С 1 января 2022 года оказывать коммунальные услуги получил право только АО "Невский экологический оператор".

В Петербурге началась договорная кампания регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

С 1 января 2022 года оказывать коммунальные услуги получил право только АО "Невский экологический оператор". Отмечается, что порядок заключения договора с оператором закреплен постановлением правительства РФ. Так, в течение 10 рабочих дней с момента утверждения единого тарифа на услугу оператор размещает в СМИ и на своем официальном сайте предложение о контракте на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также сам текст договора.

В свою очередь потребитель в течение 15 дней обязан направить в адрес регионального оператора заявку на заключение контракта и все необходимые документы для его заключения. Региональный оператор может рассматривать заявку в течение 15 дней.

В случае если потребитель не направил оператору заявку и документы, то договор считается заключенным на условиях типового договора. Тогда он вступает в силу на 16-й рабочий день после того, как оператор разместит предложения о заключении договора на официальном сайте.

Считается, что услуга будет оказана даже если у потребителя нет договора с синей печатью, – мусор с контейнерных площадок будет вывозиться регулярно.

Ранее власти Петербурга подготовят новую редакцию правил застройки одновременно с Генпланом.

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