Илья Казаков объяснил, чем новые правила вывоза мусора будут лучше старых

Вывозить мусор будет "Невский экологический оператор".

Председатель комитета по природопользованию Петербурга Илья Казаков рассказал о преимуществах новых правил вывоза мусора, которые вступят в силу с 2022 года.

Недавно Piter.TV писал, в чем будут заключаться правила. В городе начнет работать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Управляющим компаниям нужно будет заключить с ним договор.

Если на сегодняшний день у нас с площадок мусор вывозится, и жители зачастую даже не знают, куда уехали их отходы, доехали они до специализированного полигона или были где-то свалены в лесах и полях. Новая система позволит все эти процессы, начиная с транспортировки, заканчивая экологической безопасным размещением, взять под контроль, направить все объемы отходы к специализированным объектам. сказал Илья Казаков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам чиновника, перед властями стоит задача сформировать "новую, четкую, прозрачную задачу обращения с отходами".

Фото: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб