В Смольном рассказали о новых правилах вывоза мусора с 2022 года

Управляющим компаниям нужно будет заключить договор с "Невским экологическим оператором".

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами будет оказываться по новым правилам с 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию и охраны окружающей среды.

С начала года свою работу начнет региональный оператор "Невский экологический оператор". Он будет отвечать за вывоз, транспортировку, обработку, обезвреживание и размещение неутилизируемых остатков. За организацию накопления отходов на контейнерных площадках и их содержание будут отвечать управляющие компании многоквартирных домов.

В течение 10 дней со дня утверждения единого тарифа на услугу региональный оператор разместит на своем официальном сайте предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с коммунальными отходами и текст типового договора. УК должны отреагировать на обращение в течение 15 дней и направить заявку на заключение договора. Компании должны будет приложить документы, подтверждающие право собственности или право пользования помещениями, лицензию, сведения о характеристиках жилых и нежилых помещений. Полную информацию можно будет найти здесь.

Кроме того, жильцы могут напрямую заключить договор с региональным оператором. В этом случае необходимо, чтобы решение было принято на общем собрании собственников МКД. Речь идет о тех случаях, когда управление домом осуществляется жильцами, либо способ управления не выбран, либо УК не заключила договор в положенные сроки с "Невским экологическим оператором". Заявку можно не отправлять. Договор будет заключен автоматически, а мусор будет вывозиться регулярно. От граждан потребуется своевременная оплата услуги.

Напомним, что региональный оператор также будет работать в Ленобласти.

Фото: Piter.TV