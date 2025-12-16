Петербуржцам рассказали, как сэкономить на коммунальных платежах во время отъезда

Чтобы вернуть часть средств, необходимо подать заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.

Петербуржцы, отсутствовавшие дома более пяти дней, могут законно уменьшить сумму в квитанции за коммунальные услуги. Как сообщили spb.aif.ru в пресс-службе городской прокуратуры, перерасчёт распространяется на все услуги, кроме отопления и снабжения электричеством и газом общих помещений.

Чтобы вернуть часть средств, необходимо подать заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Сделать это можно как до отъезда, так и в течение 30 дней после возвращения. К заявлению обязательно нужно приложить документы, подтверждающие факт отсутствия: билеты на транспорт, справки из больницы, командировочные листы или счета из гостиницы.

Стоит учесть, что перерасчёт не сделают, если у жителя была возможность установить счётчики, но он ею не воспользовался, или если прибор учёта неисправен. Кроме того, в расчёт принимаются только полные дни отсутствия — день отъезда и день приезда не учитываются.

После подачи всех документов управляющая компания обязана произвести перерасчёт в течение пяти рабочих дней. Корректировка будет отражена уже в следующем платёжном документе.

Фото: Piter.TV