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Петербуржцам предлагают пройти опрос об отношении к институту семьи на "Госуслугах"
Вчера, 8:47
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Петербуржцам предлагают пройти опрос об отношении к институту семьи на "Госуслугах"

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Помимо вопросов о планировании детей, анкета на портале "Госуслуги" затрагивает широкий круг бытовых тем.

Пользователям портала "Госуслуги" начали предлагать пройти социологический опрос об отношении к семье. Как выяснил Piter.TV, анкета содержит вопрос, адресованный женщинам, о планах завести ребенка в ближайшие 2-3 года.

Если респондентка выбирает вариант "нет", анкета предлагает дополнительно указать причину, по которой рождение ребенка пока не входит в планы. Этот вопрос адресован женщинам строго определенной возрастной категории – от 15 до 40 лет. Мужчинам опрос также доступен, однако вопросы для них сформулированы иначе. 

Помимо вопросов о планировании детей, анкета на портале "Госуслуги" затрагивает широкий круг бытовых тем. Респондентам предлагают оценить качество жизни и текущее материальное положение своей семьи, а также указать степень удовлетворённости жилищными условиями. Кроме того, пользователей спрашивают об их планах по улучшению жилья в перспективе ближайших пяти лет. 

В завершение опроса система уточняет экономическую сторону быта – какие именно товары являются основной статьёй расходов конкретной семьи.

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Скриншоты: Piter.TV

Теги: общество, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Эксклюзивы, Картина дня,

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