Власти Петербурга подготовят новую редакцию правил застройки одновременно с Генпланом

Одновременно с Генпланом Смольный подготовит новую редакцию правил землепользования и застройки. На сайте антикоррупционной экспертизы в пятницу, 10 декабря, разместили проект постановления правительства Петербурга об одновременной разработке двух документов.
Новая статья Градокодекса вступила в силу 1 июля, теперь она позволяет в городах федерального значения одновременно разрабатывать генплан и ПЗЗ и вместе выносить их на общественные слушания. На нее и ссылаются чиновники.
Генплан – документ стратегического планирования, который определяет функциональные зоны и самые важные объекты. ПЗЗ регулируют текущее землепользование и позволяют участникам рынка понять, что они могут построить на своём участке.
Ранее Смольный выкупит три участка площадью более 1 гектара для развития логистики и спорта. Одна из площадок находится рядом с ЖК "Балтийская жемчужина" — там построен супермаркет спортивных товаров, где работают секции единоборств.
Фото: pexels
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