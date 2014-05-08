Власти Петербурга подготовят новую редакцию правил застройки одновременно с Генпланом

Новая статья Градокодекса вступила в силу 1 июля/

Одновременно с Генпланом Смольный подготовит новую редакцию правил землепользования и застройки. На сайте антикоррупционной экспертизы в пятницу, 10 декабря, разместили проект постановления правительства Петербурга об одновременной разработке двух документов.

Новая статья Градокодекса вступила в силу 1 июля, теперь она позволяет в городах федерального значения одновременно разрабатывать генплан и ПЗЗ и вместе выносить их на общественные слушания. На нее и ссылаются чиновники.

Генплан – документ стратегического планирования, который определяет функциональные зоны и самые важные объекты. ПЗЗ регулируют текущее землепользование и позволяют участникам рынка понять, что они могут построить на своём участке.

Ранее Смольный выкупит три участка площадью более 1 гектара для развития логистики и спорта. Одна из площадок находится рядом с ЖК "Балтийская жемчужина" — там построен супермаркет спортивных товаров, где работают секции единоборств.

Фото: pexels