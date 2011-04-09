Смольный выкупит три участка площадью более 1 гектара для развития логистики и спорта

Одна из площадок находится рядом с ЖК "Балтийская жемчужина" — там построен супермаркет спортивных товаров, где работают секции единоборств

Стало известно, что в Красносельском, Красногвардейском и Приморском районах будут выкуплены три участка более 1 гектара для развития промышленности, логистики и общедоступного спорта. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам градоначальника, там будут созданы новые рабочие места и общественные пространства. Новые участки необходимо развивать и благоустраивать.

Известно, что одна из площадок находится рядом с ЖК "Балтийская жемчужина" — там построен супермаркет спортивных товаров, где работают секции единоборств. По планам с 2022 года там можно будет заниматься сап-сёрфингом и футболом.

Кроме этого, добавим, что на участке на Ржевке запланировано строительство складского комплекса, а завод "КРОНОС СПБ" после выкупа территории расширит ассортимент выпускаемой продукции.

Ранее новый Генплан Петербурга вынесут на общественное обсуждение после Нового года.

Фото: Piter.tv