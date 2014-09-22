В Китае подали заявку на регистрацию товарного знака "Лафуфу"

Компания Pop Mart хочет защитить себя от злонамеренного использования бренда.

Китайская компания Pop Mart, продающая игрушки Лабубу, подала заявку на регистрацию товарного знака "Лафуфу". Это название придумали интернет-пользователи для обозначения поддельных кукол Лабубу, обыграв словосочетание fake Labubu ("ненастоящая Лабубу"). Соответствующее заявление сделали журналисты из издания Sixth Tone. Известно, что Лафуфу отличаются более грубой работой и низкой ценой по сравнению с оригинальной версией. Поддельные игрушки в одной из популярных вариаций представляет собой ходячего четвероногого робопса с виляющим хвостом и светящейся мордой. Другие же игрушки имеют перекошенные черты лица, у некоторых нет рук, ног или шерсти.

Поклонники заметили, что эти недостатки добавляют каждой кукле своеобразное очарование. Как пишет издание, "уродство" Лафуфу приобрело вирусную популярность, поэтому уже стало самостоятельным явлением субкультуры. Юрист компании Hunan Guochu уточнил, что регистрация товарного знака "Лафуфу" является превентивным шагом для защиты от злонамеренного использования бренда. Пресс-служба шанхайской таможни указала, что в первой половине этого года инспекторы изъяли в общей сложности 63 тысяч товаров, нарушающих права на товарный знак Pop Mart.

Напомним, что Лабубу представляет из себя дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. Их создал гонконгский дизайнер и писатель Лун Цзяшэн (Касинг Лунг) после того, как вдохновился скандинавской мифологией. Китайская компания Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, однако взлет популярности у Лабубу начался в 2024 году. Известность к игрушке пришла сначала в Азии, а затем, в связи с вирусными роликами в социальных сетях, перешла на другие страны мира. Сейчас куклу выпускают более чем в 300 вариантах разных цветов, форм и размеров.

Игрушечный пингвин отправился из Петербурга в Антарктиду.

Фото: www.popmart-labubu.com