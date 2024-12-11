Игрушечный пингвин отправился из Петербурга в Антарктиду

Начало проекта приурочено к Дню российской науки, который отмечается в конце текущей недели.

Сегодня с Московского вокзала Петербурга в новое путешествие на самый южный материк Земли отправился известный полярник Александр Краснов. Он станет специальным корреспондентом "Петербургского дневника" в Антарктиде. Его необычным спутником в этом путешествии станет маленькая игрушка-пингвин, которая стала новым талисманом издания.

Начало проекта приурочено к Дню российской науки, который отмечается в конце текущей недели. Кирилл Смирнов выразил надежду, что эта инициатива пробудит у людей интерес к науке и покажет, что научная деятельность доступна каждому.

На антарктической станции "Беллинсгаузен" перед Александром Красновым поставлены важные исследовательские задачи: изучение изменений ледяного покрова, океанология и влияние микропластика на природу Антарктики.

Александр Краснов — опытный полярник, создатель канала "Пингвинов видел", работавший гидрологом в научных экспедициях в Арктике и Антарктиде. За свою карьеру он посетил множество регионов, включая Чукотку, Таймыр, Колыму, Новую Землю, Землю Франца-Иосифа, Кольский полуостров и остров Врангеля. 4 февраля он отправился на станцию на острове Кинг-Джордж.

Фото: Дмитрий Сермяжко