Все шумные мероприятия в Петербурге переедут из центра на окраины

Александр Бельский подтвердил, что администрация получает обращения от жителей, жалующихся на повышенный уровень шума.

Администрация Санкт-Петербурга ставит целью уменьшить уровень шума в центральной части города, сообщает "КП-Петербург".

Председатель городского парламента Александр Бельский подчеркнул необходимость принятия мер по снижению уровня шума как от общественных мероприятий, проводимых летом, так и от туристических гидов, приглашающих туристов на маршруты по рекам и каналам. Александр Бельский подтвердил, что администрация получает обращения от жителей, жалующихся на повышенный уровень шума.

Санкт-Петербург считается главной точкой притяжения для путешественников в России. Сюда приезжают туристы не только полюбоваться достопримечательностями, но и насладиться разнообразием культурных событий, таких как марафоны и международные форумы. Вместе с тем проведение шумных мероприятий должно происходить так, чтобы минимизировать неудобства для местных жителей. Поэтому власти рассматривают возможность переноса мероприятий на альтернативные площадки, включая территорию Кронштадта, отметил парламентарий.

Еще одним важным аспектом проблемы являются громко работающие суда, перевозящие туристов по водным артериям города. Эту проблему пытается решить Комитет по транспорту, изучая возможность введения единой системы реализации билетов на круизы.

Необходимо упорядочить данную сферу, введя единое предприятие-продавца билетов, чтобы пассажиры имели возможность приобретать билеты централизованно, резюмировал Александр Бельский.

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