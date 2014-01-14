Новый Генплан Петербурга вынесут на общественное обсуждение после Нового года

Он в полной мере учитывает перспективную специализацию города.

Стало известно, что новый Генеральный план Петербурга уже прошел все федеральные согласования. Он в полной мере учитывает перспективную специализацию города.

Как рассказал губернатор Петербурга в эфире "Радио России", после Нового года Генплан Северной столицы вынесут на общественное обсуждение. Он также добавил, что постараются учесть замечания и пожелания горожан.

Отметим, что в правительстве Генплан планируют рассмотреть следующей осенью, а утвердить в Законодательном собрании до конца года.

Ранее мы сообщали, что строительство Большого Смоленского моста через Неву завершат в 2028 году. Переправа появится в створе Большого Смоленского проспекта, далее через развязки соединится с проспектом Обуховской Обороны, Октябрьской набережной, выйдет к пересечению Дальневосточного проспекта с улицей Колонтай.

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