Строительство Большого Смоленского моста через Неву завершат в 2028 году

Переправа появится в створе Большого Смоленского проспекта, далее через развязки соединится с проспектом Обуховской Обороны, Октябрьской набережной, выйдет к пересечению Дальневосточного проспекта с улицей Колонтай.

Члены Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга поддержали проект строительства нового разводного моста через Неву. Планируется, что Большой Смоленский мост через Неву построят в 2028 году. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Переправа появится в створе Большого Смоленского проспекта, далее через развязки соединится с проспектом Обуховской Обороны, Октябрьской набережной, выйдет к пересечению Дальневосточного проспекта с улицей Колонтай. Предполагается, что разводной шестиполосный мост будет протяженностью 483,5 м.

Строительство начнется в 2023 году. Власти считают, что это перспективный и дорогостоящий проект, реализация которого начнется только если это позволит экономическая ситуация. Его уже ввели в Генплан Петербурга и Концепцию развития транспортной системы города.

Ранее мы сообщили, что пешеходный мост через Коваш закроют на ремонт в Сосновом Бору.

Фото: gov.spb.ru