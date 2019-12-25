Пешеходный мост через Коваш закроют на ремонт в Сосновом Бору

Переправе специалисты во время обследования присвоили 1 балл из 4 в системе оценки грузоподъемности несущих конструкций.

В Сосновом Бору с 26 ноября закроют на ремонт пешеходный мост через Коваш, который расположен в районе бывшего рыбзавода. Переправу признали предаварийной и опасной для пешеходов, передают в пресс-службе администрации города.

После очередного обследования 40-летнего моста выяснилось, что специалисты присвоили один бал из четырех в системе оценки грузоподъемности несущих конструкций.

На моста сотрудники "Спецавтотранса" установят бетонные блоки, металлическую сетку и стенды, рассказывающие жителям о запрете прохода по нему. В 2022 году утвердят проект и определятся с необходимой суммой. В бюджете на капремонт переправы предусмотрели 4 млн рублей.



Ранее в Гатчине и Волосово отказа лись от "Леноблводоканала".

Фото: пресс-служба администрации города Сосновый Бор