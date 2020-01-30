В Гатчине и Волосово отказались от "Леноблводоканала"

Гатчина, Волосовский район, Сосновый Бор, Новодевяткино, Светогорск и еще несколько муниципалитетов не передали на региональный уровень свое водное имущество.

В Гатчине, Волосово и еще несколько районов решили, что не хотят или не могут войти в "Ленводканал". Территории должны были провести аудит своего водного хозяйства и передать его организации. На заседании ЗакСа Ленобласти 12 ноября голосовали за перераспределение полномочий в сфере водоснабжения.

Так, Гатчина, Волосовский район, Сосновый Бор, Новодевяткино, Светогорск и еще несколько муниципалитетов не передали на региональный уровень свое водное имущество. Теперь полномочия по организации в муниципалитете водоснабжения, водоотведения и технического содержания сетей будет заботой местной власти. Региональный "Ленводоканал" не несет за это ответственности.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Ранее стало известно, что "Водоканал" приступит к реконструкции трех проблемных "ливневок" в декабре. Всего в программе модернизации ливневых канализаций 17 адресов. 50% работы уже выполнено.

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