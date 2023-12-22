Модернизацию водоочистных сооружений проведут в Ленобласти

В рамках проекта по оздоровлению водных объектов планируется модернизировать ключевые объекты и установить больше модульных очистных сооружений.

В Ленобласти продолжается работа по повышению качества водоотведения. Приоритетом является реконструкция ключевых канализационных очистных сооружений и установка модульных станций. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Леноблводоканал".

Всего в регионе насчитывается 172 канализационных очистных сооружения. В рамках проекта по оздоровлению водных объектов планируется модернизировать ключевые объекты и установить больше модульных очистных сооружений. В частности, строительство канализационных очистных сооружений будет осуществлено в новом Девяткино. Также планируется провести проектирование очистных сооружений в городах Вознесенье, Отрадное и Кировск. В адресную программу войдёт строительство очистных сооружений в городах Выборг, Коммунар, Токсово, Раздолье и Сланцы.

На данный момент в регионе уже успешно функционируют шесть модульных канализационных очистных сооружений в Громово, Гончарово, Мичуринское, Пехенце, Понтонном и Юкки. В течение этого года запланирован запуск модульной станции в Семиозерье, а также проведение капитального ремонта коллекторов большого диаметра в городах Выборге, Тихвине и Сланцах.

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