Ленинградский "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" переехал в новые здания

Еще в прошлом году центр не обладал нужными ресурсами и приходилось отправлять биоматериалы в лабораторию на базе Гатчниской больницы.

Ленинградский "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" переехал в новые просторные здания. Об этом сообщила региональная администрация.

Теперь медики будут располагать площадью в 1200 м2, это в два раза больше, чем было раньше. Еще в прошлом году центр не обладал нужными ресурсами и приходилось отправлять биоматериалы в лабораторию на базе Гатчниской больницы.

В новых помещениях возможно разместить собственную лабораторию со всеми необходимыми подразделениями: клиника, биохимия, ИФА, проточная цитометрия и ПЦР. В штат центра уже дополнительно введены кабинеты врача-терапевта и УЗИ-диагностики.

Ранее мы рассказывали, что блокадники и ветераны в Петербурге смогут в приоритетном порядке сделать операцию по лечению катаракты.

Фото: администрация Ленобласти