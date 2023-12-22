Блокадники и ветераны в Петербурге смогут в приоритетном порядке сделать операцию по лечению катаракты

За первые две недели 2024 года петербургские стационары уже провели блокадникам 48 операций по лечению катаракты.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина и решениями Организационного комитета, в Петербурге был разработан План мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 2024 году лечение катаракты для блокадников станет доступнее, сообщили в Аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.



В 2024 году должна быть ликвидирована очередь на проведение операций по лечению катаракты жителям блокадного Ленинграда, инвалидам, ветеранам, участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и другим льготным категориям граждан, которая образовалась за период действия коронавирусных ограничений в 2022-2023 годах.

В системе ОМС оперативное лечение катаракты выполняется в СПб ГБУЗ "Городская многопрофильная больница № 2", СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница", СПб ГБУЗ "Городская больница № 40 Курортного района", СПб ГБУЗ "Городская больница № 26, в Санкт-Петербургском филиале НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России. В пятницу, 19 января, в Санкт-Петербургском филиале НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика Фёдорова запланирована серия операций по замене хрусталика глаза у жителей блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны.

За первые две недели 2024 года петербургские стационары уже провели блокадникам 48 операций по лечению катаракты. В приоритетном порядке специализированная помощь оказывается ветеранам и жителям блокадного Ленинграда.

Фото: unsplash