"Водоканал" приступит к реконструкции трех проблемных "ливневок" в декабре

Всего в программе модернизации ливневых канализаций 17 адресов. 50% работы уже выполнено.

"Водоканал Санкт-Петербурга начинает масштабную реконструкции ливневой канализации по трем "проблемным" адресам. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба предприятия.

Работы пройдут на улице Ушинского около проспекте Просвещения и проспекта Луначарского. Там построят два участка канализационной сети и 4 колодца.

На пересечении улицы Лени Голикова и проспекта Стачек пройдет реконструкция шахта. На нее переключат хозяйственно-бытовой и дождевой коллекторы. На участке появится 12 колодцев разного диаметра.

Также модернизация ждет улицу Жукова. Специалисты построят новые сети водоотведения и 17 колодцев.

На данный момент завершены проектно-изыскательские работы. Строительные работы планируют завершить в конце июля 2022 года.

В 2019 году по поручению губернатор был создан список "проблемных" участков. В него попали 17 адресов. Ливневые канализации не справлялись с осадками, образовывались подтопления. На 8 из них реконструкция уже завершена.

На особом контроле находится Парашютная улица. Ей займутся в следующем году.

Фото: Piter.TV