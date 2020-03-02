"Водоканал" борется с подтоплениями на Парашютной улице

Пока что готовится проект модернизации ливневки.

В "Водоканале" рассказали, как борются с подтоплениями на Парашютной улице. Сегодня ночью, 3 августа, транспортные средства буквально плыли в Приморском районе Петербурга.

За ночь в районе выпало 70 мм осадков. Парашютная улица остается одним из самых уязвимых адресов, подтопления там были и в предыдущие годы.

Чтобы избежать такой ситуации в дальнейшем, ливневую канализацию модернизируют. Завершить проектные работы планируют в 2022-м году. В результате работ улица будет разгружена сразу на нескольких разных тоннельных канализационных коллекторах.

Для того, чтобы уменьшить подтопления, уже был принят ряд мер в прошлые годы. Так, например, в 2020-м был произведен монтаж перемычки между общесплавными магистралями на улице Репищева и Парашютной для распределения потока сточных вод. Произведена герметизация колодцев.

После ливней 2019-го года "Водоканал" выделил 17 самых "уязвимых" адресов, по 8 из им уже провели работы. Предприятие приносит свои извинения за временные неудобства. Автовладельцам, чьи машины затонули, компенсируют ущерб.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб