В "Водоканале" объяснили, как будет компенсирован ущерб владельцам затопленных машин

Ущерб должны возместить в соответствии с действующим законодательством.

Во вторник, 3 августа, "Водоканал" рассказал, как будет возмещен ущерб петербуржцам, чьи автомобили затопило во время ночного ливня: на отдельных участках вода поднялась почти до самых крыш. авто. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Ущерб возместят в соответствии с действующим законодательством: согласно документам, ответственное за причинение вреда лицо обязано полностью компенсировать все потери. "Водоканал" отметил, что предприятие предпримет меры для восстановления прав пострадавших автомобилистов.

Ранее мы писали, что ночной ливень затопил несколько улиц Петербурга. Так, около дома №27 на Парашютной улице машины практически полностью ушли под воду.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб