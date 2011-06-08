Ночной ливень затопил несколько улиц Петербурга – видео

В некоторых местах уровень воды поднялся до опасного уровня.

В ночь на 3 августа на Петербург обрушился сильный ливень, который подтопил несколько улиц города. Судя по фото и видео, опубликованным в сети, в некоторых местах уровень воды поднялся до опасного уровня.

Так, около дома №27 на Парашютной улице машины практически полностью ушли под воду – видны только их верхушки. Автобус почти наполовину погрузился в разлившуюся реку и вынужден двигаться очень медленно, чтобы не попасть в аварию.

Не повезло жителям Байконурской улицы, проспекта Испытателей, Серебристого бульвара, Аллеи Поликарпова, Аллеи Котельникова, площади Льва Мациевича. Их также подтопило.

Воды по колено. Ливневка стоит. Во дворах более менее. Езда только по тротуарам. Рассказали очевидцы

С неприятными последствиями осадков столкнулись и жители проспекта Королева и улицы Сизова.

Половина машин на обочинах плавают в воде, некоторые почти наполовину. Вода поднялась и до уровня тротуаров. Сообщили местные жители

Полностью затопило улицу Уточкина, недалеко от станции "Комендантский проспект". Здесь также машины погрузились в воду.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Евгений Егоров, Максим Соколов, Кирилл Матвиенко

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ирина Егорова