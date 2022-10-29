В Петербурге 11 июля объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за грозы

Проявляйте осторожность.

По информации Росгидрометцентра, с 6:00 до 21:00 11 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с грозой.

"Жёлтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность.

При грозе

Если Вы в доме, то:

– по возможности не выходите из дома, закройте окна и двери;

– во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

– отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если Вы на открытой местности:

– не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

– при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

– при пребывании во время грозы в лесу, следует укрыться среди низкорослой растительности;

– во время грозы нельзя купаться в водоемах;

– во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

– если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

– если во время грозы вы находитесь в лодке, плывите к берегу;

– если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Если ударила молния:

– потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;

– если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь (03).

Фото: Piter.tv