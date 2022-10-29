В Петербурге 11 июля объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за грозы

По информации Росгидрометцентра, с 6:00 до 21:00 11 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с грозой.
"Жёлтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность.
При грозе
Если Вы в доме, то:
– по возможности не выходите из дома, закройте окна и двери;
– во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
– отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если Вы на открытой местности:
– не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
– при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;
– при пребывании во время грозы в лесу, следует укрыться среди низкорослой растительности;
– во время грозы нельзя купаться в водоемах;
– во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
– если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
– если во время грозы вы находитесь в лодке, плывите к берегу;
– если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
Если ударила молния:
– потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;
– если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь (03).
Фото: Piter.tv
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