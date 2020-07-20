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В Петербурге поддержали проект строительства нового разводного моста
Сегодня, 18:44
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В Петербурге поддержали проект строительства нового разводного моста

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Строительство моста планируется в 2023-2028 годах.

Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга одобрил проект строительства нового разводного моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта – улицы Коллонтай. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе администрации губернатора города. 

Мост построят в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай за счет поступлений в городской бюджет от перерегистрации ПАО "Газпром" в Петербурге. Мост расположится на участке Невы между мостами Александра Невского и Володарским. Его подключат к улично-дорожной сети через развязки на проспект Обуховской обороны, Октябрьскую набережную, а также на пересечение Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай.

Проектирование моста начнется в этом году. Строительство же планируется в 2023-2028 годах.

Ранее глава КРТИ рассказал о ходе капитального ремонта Биржевого моста.

Фото: pexels.com

Теги: проект строительства, разводной мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Баранова Марина
Сегодня 19:07

Ура!!!!!!!!  Отличная  новость!!!!

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