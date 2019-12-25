Новый разводной мост в Петербурге начнут возводить летом 2026 года

В июне 2026 года, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в Петербурге планируется забить первую сваю для нового разводного моста, который станет частью Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в интервью РИА Новости.

По словам градоначальника, город подписал контракт с генеральным подрядчиком на три последних этапа строительства ШМСД в пределах Петербурга. Остался только этап 4.1, который включает новый однопролетный разводной мост через Неву. В ближайшее время будет выбран подрядчик.

Также Беглов напомнил, что в настоящее время в Петербурге продолжается возведение Большого Смоленского моста. 31 марта президент России Владимир Путин принял участие в открытии нескольких объектов транспортной инфраструктуры по видеосвязи. В тот день в Петербурге был запущен новый этап строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Фото: Telegram / Александр Беглов