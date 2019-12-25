Новый разводной мост через Неву появится к 2028 году

Деньги на строительство предусмотрели в бюджете на 2022-2024 годы.

К 2028 году в Петербурге появится новый разводной мост через Неву, деньги на проект предусмотрели в бюджете на 2022-2024 годы, заявил губернатор Александр Беглов во время прямой линии.

Арочный мост с шестиполосным движением и трамвайными путями появится в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Как пояснил градоначальник, в районе планируется застройка, поэтому если не построить мост, там произойдет транспортный коллапс. Также мост станет частью внутреннего полукольца, соединяющего северные и южные районы города в обход центра.

Ранее мы писали, что в Петербурге отреставрируют еще 49 объектов культурного наследия.

Фото: Piter.tv