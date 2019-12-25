В Петербурге отреставрируют еще 49 объектов культурного наследия

Губернатор Петербурга подписал постановление, согласно которому в городе проведут работы по сохранению 49 объектов культурного наследия. Они вошли в программу "Развитие сферы культуры в Санкт Петербурге".
В перечень вошли объекты культуры, здравоохранения, образования. Например, Казанский собор, Смольный монастырь, Колокольня Морского собора, Московские Триумфальные ворота.
Функционирование этих объектов имеет непосредственное отношение к обеспечению качества жизни, комфортных условий работы и досуга для жителей и гостей города.
говорится в сообщении.
Список будет пополняться новыми объектами не реже 1 раза в три года.
Накануне в Петербурге одобрили строительство гостиничного комплекса на месте исторических дач в Зеленогорске.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Да что они там отреставрируют, телефонные будки даже нормально с домов снять не могут, теперь дыры на фасадах. Все у нашего Смольного через одно место