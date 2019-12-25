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В Петербурге отреставрируют еще 49 объектов культурного наследия
Сегодня, 16:09
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге отреставрируют еще 49 объектов культурного наследия

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Перечень объектов в городской программе должен пополняться каждые три года.

Губернатор Петербурга подписал постановление, согласно которому в городе проведут работы по сохранению 49 объектов культурного наследия. Они вошли в программу "Развитие сферы культуры в Санкт Петербурге". 

В перечень вошли объекты культуры, здравоохранения, образования. Например, Казанский собор, Смольный монастырь, Колокольня Морского собора, Московские Триумфальные ворота. 

Функционирование этих объектов имеет непосредственное отношение к обеспечению качества жизни, комфортных условий работы и досуга для жителей и гостей города.

говорится в сообщении.

Список будет пополняться новыми объектами не реже 1 раза в три года. 

Накануне в Петербурге одобрили строительство гостиничного комплекса на месте исторических дач в Зеленогорске. 

Фото: Piter.TV

Теги: объекты культурного наследия, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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ulditi
Сегодня 17:04

Да что они там отреставрируют, телефонные будки даже нормально с домов снять не могут, теперь дыры на фасадах. Все у нашего Смольного через одно место 

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