В Петербурге отреставрируют еще 49 объектов культурного наследия

Перечень объектов в городской программе должен пополняться каждые три года.

Губернатор Петербурга подписал постановление, согласно которому в городе проведут работы по сохранению 49 объектов культурного наследия. Они вошли в программу "Развитие сферы культуры в Санкт Петербурге".

В перечень вошли объекты культуры, здравоохранения, образования. Например, Казанский собор, Смольный монастырь, Колокольня Морского собора, Московские Триумфальные ворота.

Функционирование этих объектов имеет непосредственное отношение к обеспечению качества жизни, комфортных условий работы и досуга для жителей и гостей города. говорится в сообщении.

Список будет пополняться новыми объектами не реже 1 раза в три года.

Накануне в Петербурге одобрили строительство гостиничного комплекса на месте исторических дач в Зеленогорске.

Фото: Piter.TV