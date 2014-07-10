В Петербурге одобрили строительство гостиничного комплекса на месте исторических дач в Зеленогорске

Проектом займется инвестор ООО "Новые пространственные решения".

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства было одобрено заключение концессионного соглашения по восстановлению заброшенного объекта на территории бывшего дома отдыха "Зеленогорский" на Приморском шоссе. На его месте появится современный гостиничный комплекс, а также детские площадки, спортивные и туристические объекты. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Речь идет о семи зданиях, в том числе объектах культурного наследия "Дом купца Елисеева" и "Дача Кинга". Проектом займется инвестор ООО "Новые пространственные решения". Объем инвестиций – от 500 млн рублей до 1 млрд рублей. Срок действия концессионного соглашения – 49 лет.

В мае этого года комитет по инвестициям опубликовал на сайте torgi.gov.ru проект концессионного соглашения. В пресс-службе отметили, что в течение 45 дней заявки об участии в конкурсе так и не поступали. В связи с чем право заключения на концессионное соглашение предоставлено инвестору-инициатору ООО "Новые пространственные решения".

Фото: citywalls.ru