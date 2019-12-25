На месте "Дачи Кинга" появится туристический комплекс

Инвестору нужно вложить в превращение полузаброшенных зданий в масштабный гостинично-досуговый комплекс до миллиарда рублей.

После обращения группы Ginza власти Петербурга согласились отдать бизнесу территорию дома отдыха "Зеленогорск", включающую объекты культурного наследия "Дом купца Елисеева" и "Дача Кинга". Инвестору нужно вложить в превращение полузаброшенных зданий в масштабный гостинично-досуговый комплекс до миллиарда рублей. Проект концессионного соглашения был опубликован на сайте torgi.gov.ru комитетом по инвестициям Петербурга.

Заявителю ООО "Новые пространственные решения" могут перейти восемь зданий, находящихся на Приморском шоссе. В заявке указано, что на данной территории планируется организовать гостиницу, кемпинг, культурно-развлекательные и спортивные объекты.

Предложенная оплата составляет 4 миллиона рублей в год. На проектирование заявитель отводит до 34 месяцев, на реализацию проекта – три года.

Ранее в Петербурге с молотка ушли два объекта культурного наследия. Был продан бывший пионерский лагерь "Айболит" городской больницы №40 на Тарховском проспекте в Сестрорецке (комплекс из 11 зданий, одно из которых построили в начале XIX века). И здание на Рузовской, дом № 21, лит. А, помещение 2-Н площадью 426,1 "квадратов". Особняк принадлежал купцу Петрову,

Фото: Архитектурный сайт Санкт-Петербурга