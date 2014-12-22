В Петербурге с молотка ушли два объекта культурного наследия

Продажа объектов принесла казне 120 миллионов рублей.

Во вторник, 20 апреля, в комитете по имущественным отношениям сообщили, что с молотка ушли еще два объекта культурного наследия.

Так, был продан бывший пионерский лагерь "Айболит" городской больницы №40 на Тарховском проспекте в Сестрорецке (комплекс из 11 зданий, одно из которых построили в начале XIX века). Дача принадлежала коллежскому секретарю, чиновнику Министерства торговли и промышленности Василию Ефремову. В 2011 году пожар превратил здание в руины. Все вместе удалось продать за 86,6 миллионов рублей.

Также продали здание на Рузовской, дом № 21, лит. А, помещение 2-Н площадью 426,1 "квадратов". Особняк принадлежал купцу Петрову, последние годы там базировался бизнес-центр. Помещение сохранило фрагменты исторической отделки. Покупатель заплатил 34,04 миллион рублей.

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