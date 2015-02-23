Смольный планирует принять Генплан Петербурга до конца этого года

На данной стадии происходит согласование.

Во вторник, 20 апреля, на заседании городского правительства председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко сообщил, что Генеральный план планируют принять до конца текущего года.

По словам чиновника, принятие генерального плана развития города является вопросом взаимодействия Смольного с администрацией Ленинградской области и федеральными министерствами и ведомствами. На данной стадии проходит согласование с определенными задержками, однако, по неоднократным наблюдениям, к концу года генплан должен быть принят.

Ранее мы писали, что Смольный приобретет 49 школ, детсадов и объектов здравоохранения.

Фото: Piter.TV