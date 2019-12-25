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Смольный приобретет 49 школ, детсадов и объектов здравоохранения
Сегодня, 18:51
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smirenny

Смольный приобретет 49 школ, детсадов и объектов здравоохранения

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Петербург планирует выкупить эти объекты в течение 4 лет.

Во вторник, 20 апреля, председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко на заседании городского правительства рассказал, что за прошлый 2020 год Смольный приобрел 12 детсадов, 2 школы, 3 объекта здравоохранения, дом культуры в Колпино и спортивный объект. 

До конца 2024 года будут выкуплены еще 49 объектов (25 детсадов, 17 школы и 7 соцобъектов), на эти цели выделили 33 миллиарда рублей. 

Губернатор города напомнил, что Смольный больше не утверждает строительные проекты, в случае, если застройщик не показал, как будет обеспечивать новые дома дорожной сетью и социальной инфраструктурой. 

Также Москаленко сообщил, что на ближайший год в Петербурге планируют дальше разрабатывать и рассматривать Генплан, проектирование  объектов культуры и спорта в Кронштадте с целью создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, а также подготовку мероприятий Петербургского международного экономического форума.

Ранее мы писали, что общественные мастерские в Петербурге приглашают на семейные выходные.

Фото: Piter.TV

Теги: объекты здравоохранения, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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