Общественные мастерские в Петербурге приглашают на семейные выходные

В общественных мастерских "Ангар" на Петроградской стороне 24 и 25 апреля пройдут "Семейные выходные".

В течение двух дней на площадке можно будет отреставрировать фамильную посуду и мебель, научиться плести авоську, создавать игрушки и строить скворечники, прослушать лекции по дизайну и антропологии, а также посетить экскурсии по Петроградской стороне.

В программе: суббота, 24 апреля — для детей от 18 лет и их родителей лекции о моде и дизайне советского периода и их связи с современностью, исторические экскурсии, мастер-классы по сохранению,ремонту,реставрации фамильных вещей.

В воскресенье, 25 апреля — для семей с детьми от 10 лет мастер-классы и свободные часы коворкинга. Мастера "Ангара" научат создавать фартуки, полотенца и игрушки, керамическую посуду, выжигать по дереву и изготавливать скворечники.

Мастерские будут работать с 13 до 19 часов все выходные. Вход свободный по регистрации.

Подробнее про пространство "Ангар" на Большой Монетной, 24А можно узнать из репортажа Piter.TV.

Фото: "Общественные мастерские"/"Вонтакте"