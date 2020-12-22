Ткацкое, токарное и гончарное мастерство теперь сможет изучить любой петербуржец: репортаж Piter.TV

Это стало возможным благодаря открытию общественного городских мастерских "АНГАР" на Петроградской стороне.

На Петроградской стороне, по адресу Большая Монетная, 24 АБ, открылся коворкинг "АНГАР", где совершенно бесплатно начнут проводить мастер-классы по, как оказалось, самым популярным у петербуржцев видам ремесел. Возник проект, кстати, по "запросу" общественности: уж очень хотелось научится рукоделию.



Общественные мастерские общей площадью около 250 квадратных метров располагаются в бывшем подростково-молодежном клубе. Здание инициаторам проекта выделила администрация Петроградского района. Стоит отметить, что вообще весь проект реализован за счет городских средств.

Чтобы приступить к работе в мастерских, надо предварительно зарегистрироваться на свободное время через сайт или соцсети. проекта. Расписание простое: по будням обучающие курсы по ремеслам, в выходные же любой желающий сможет самостоятельно работать за предоставленным оборудованием.

Мы хотим выстроить нашу работу так, чтобы новички не через теорию, а через практику поняли – надо им это, интересно ли, хотят ли они в это все углубляться. Большой плюс пространства, что тут можно попробовать разные направления рукоделия. Если человеку понравится, то он может уже пойти, например, отучится в техникуме или ИТМО, и сделать это хобби уже своей профессией. Наша основная задача – показать, что это реально, возможно, круто и ни капельки не страшно. Вероника Сединина, создатель проекта

Пространство поделено на два блока: "грязный" и "чистый". В первом работают с деревом и металлом, а во втором с тканями и керамикой. Мастера же могут научить пришедших основам шитья, работы с ЧПУ станками, моделированию и печати на 3D-принтере. Вне зависимости от направления, для каждого вида работ предусмотренно четыре вводных урока и техника безопасности. Создатели коворкинга отмечают, что лицензии на образование у них все же нет, так что и задача - лишь обьяснить основы для дальнейшей самореализации.

У меня, в основном, все будет начинаться с материаловедения. Это чтобы люди знали, из каких материалов люди шьют одежду, ну и не только одежду. Потом мы будем знакомится с оборудованием, какие швы будут делать на них. И в конце мы будем уже шить одежду. Будем брать выкройки откуда-то, либо сами строить их. София Рада, мастер швейной мастерской коворкинга"АНГАР"

Новое городское пространство рассчитано как на молодежь, так и на более старшее поколение.

Видео, фото: Piter.TV