Предмет, похожий на гранату, обнаружен в Петроградском районе

На место оперативно прибыли полицейские.

В Петроградском районе Петербурга обнаружили предмет, который похож на гранату. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Находку заметил местный житель утром 23 июня при повороте с Каменноостровского моста на Песочную набережную. На место оперативно прибыли полицейские. Изъят предмет, визуально схожий с корпусом осколочной гранаты Ф-1. Эксперты уже начали проверку.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские спасатели уничтожили авиабомбы и взрыватели времен Великой Отечественной войны в Калининграде. Они хранились в земле 80 лет.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти