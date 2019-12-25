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Предмет, похожий на гранату, обнаружен в Петроградском районе
Сегодня, 14:29
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Предмет, похожий на гранату, обнаружен в Петроградском районе

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На место оперативно прибыли полицейские.

В Петроградском районе Петербурга обнаружили предмет, который похож на гранату. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Находку заметил местный житель утром 23 июня при повороте с Каменноостровского моста на Песочную набережную. На место оперативно прибыли полицейские. Изъят предмет, визуально схожий с корпусом осколочной гранаты Ф-1. Эксперты уже начали проверку. 

Ранее мы сообщили о том, что петербургские спасатели уничтожили авиабомбы и взрыватели времен Великой Отечественной войны в Калининграде. Они хранились в земле 80 лет. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: граната, петроградский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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