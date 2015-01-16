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Петербургские спасатели уничтожили авиабомбы и взрыватели времен ВОВ в Калининграде

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Находки хранились в земле 80 лет.

Спасатели из Петербурга продолжают оказывать содействие в разминировании Калининградской области. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Северной столице. 

Накануне пиротехники калининградского спасательного отряда и Невского СЦ из города на Неве, чтобы обезвредить смертоносное наследие Великой Отечественной войны, уничтожили 13 авиабомб и 22 взрывателя. Их нашли в Краснознаменском и Черняховском муниципалитетах. Находки хранились в земле 80 лет. 

С начала 2025 года в регионе обнаружено свыше 6,7 тыс. взрывоопасных предметов времен ВОВ, в том числе – 46 авиабомб. 

Ранее мы сообщили о том, что на территории предприятия на Совхозной улице обнаружили 81-миллиметровую мину времен ВОВ, ее уничтожили. 

Видео, фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: взрывотехники, калининград, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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