Петербургские спасатели уничтожили авиабомбы и взрыватели времен ВОВ в Калининграде

Находки хранились в земле 80 лет.

Спасатели из Петербурга продолжают оказывать содействие в разминировании Калининградской области. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Северной столице.

Накануне пиротехники калининградского спасательного отряда и Невского СЦ из города на Неве, чтобы обезвредить смертоносное наследие Великой Отечественной войны, уничтожили 13 авиабомб и 22 взрывателя. Их нашли в Краснознаменском и Черняховском муниципалитетах. Находки хранились в земле 80 лет.

С начала 2025 года в регионе обнаружено свыше 6,7 тыс. взрывоопасных предметов времен ВОВ, в том числе – 46 авиабомб.

Ранее мы сообщили о том, что на территории предприятия на Совхозной улице обнаружили 81-миллиметровую мину времен ВОВ, ее уничтожили.

Видео, фото: пресс-служба МЧС России