  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На территории предприятия на Совхозной обнаружили мину времен ВОВ
Сегодня, 14:59
100
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На территории предприятия на Совхозной обнаружили мину времен ВОВ

0 0

Сотрудники обнаружили 81-миллиметровую минометную мину в состоянии коррозии.

В Красносельском районе 14 мая на территории одного из предприятий на Совхозной улице нашли предмет, похожий на боеприпас. Им оказалась мина времен Великой Отечественной войны, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

На место прибыли специалисты ОМОН "Бастион". Было установлено, что сотрудники обнаружили 81-миллиметровую минометную мину в состоянии коррозии. 

Боеприпас вывезли взрывотехники на специализированный полигон для последующего уничтожения. 

Ранее мы сообщили о том, что в поселке Саперный нашли четыре мины времен войны. Росгвардейцы проводили водолазные работы у Петрозаводского шоссе. Боеприпасы также уничтожили на полигоне. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: мина, совхозная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии