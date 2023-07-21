На территории предприятия на Совхозной обнаружили мину времен ВОВ

Сотрудники обнаружили 81-миллиметровую минометную мину в состоянии коррозии.

В Красносельском районе 14 мая на территории одного из предприятий на Совхозной улице нашли предмет, похожий на боеприпас. Им оказалась мина времен Великой Отечественной войны, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

На место прибыли специалисты ОМОН "Бастион". Было установлено, что сотрудники обнаружили 81-миллиметровую минометную мину в состоянии коррозии.

Боеприпас вывезли взрывотехники на специализированный полигон для последующего уничтожения.

Ранее мы сообщили о том, что в поселке Саперный нашли четыре мины времен войны. Росгвардейцы проводили водолазные работы у Петрозаводского шоссе. Боеприпасы также уничтожили на полигоне.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти