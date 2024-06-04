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В Петербурге обнаружили четыре мины времен ВОВ
Сегодня, 8:16
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В Петербурге обнаружили четыре мины времен ВОВ

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Боеприпасы изъяли и вывезли на специализированный полигон для уничтожения.

Сотрудники ОМОН "Бастион" Росгвардии по Петербургу и Ленобласти нашли снаряды времен Великой Отечественной войны около реки Тосны в поселке Саперный. Об этом стало известно 20 апреля. 

Росгвардейцы проводили водолазные работы у Петрозаводского шоссе. Были обнаружены четыре минометные мины калибра 81 миллиметр в состоянии сильной коррозии. Боеприпасы изъяли и вывезли на специализированный полигон для уничтожения. 

Ранее мы сообщили о том, что в квартире в деревне Хвалово тоже обнаружили мину времен войны. Когда взрывотехники осмотрели находку, они установили, что ей является минометная мина калибра 50 миллиметров. Боеприпас уже уничтожили. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: мины времен вов, петрозаводское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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