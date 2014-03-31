Строительство надземного пешеходного перехода в Колпинском районе завершится в III квартале 2025 года

Проект реализуется в рамках национальных программ модернизации дорожной инфраструктуры.

В рамках реконструкции Петрозаводского шоссе в Колпинском районе ведется строительство надземного пешеходного перехода, который обеспечит безопасное пересечение железнодорожных путей. Переход соединит Вознесенское и Петрозаводское шоссе, став частью удобного пешеходного маршрута. Работы планируется завершить в третьем квартале 2025 года, сообщила пресс-служба КРТИ.

Проект продолжает реализовываться по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В настоящее время специалисты проводят вклеивание анкеров в ростверк для установки металлоконструкций. Ранее были завершены работы по возведению железобетонных опор и сооружению фундаментов будущих павильонов.

Конструкция перехода будет включать две основные секции, соединенные крытой галереей длиной 23 метра. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для маломобильных граждан. Архитектурное решение перехода разработано с учетом современных требований к эстетике и функциональности.

Ранее, в рамках реконструкции шоссе, были введены в эксплуатацию путепроводы на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе, что позволило увеличить пропускную способность дороги и разгрузить транспортные потоки в сторону Ленинградской области. Ликвидация железнодорожного переезда также помогла решить проблему заторов в районе поселка Понтонный.

Фото: КРТИ